Már láthatók az első, apró medvehagyma levelek a Mecseken - várhatóan márciustól indul a szezon. A gyűjtésre vonatkozó szabályok tavaly óta nem változtak.

Már elvétve látni apró medvehagyma leveleket a Mecseken - a tavasz hírnökeként jegyzett, jellegzetes fokhagyma illatú, vér- és vesetisztítóként is ismert gyógynövény növekedése alapvetően március körül indul, de a folyamatosan változó klimatikus viszonyok miatti enyhe telek eredményeként már idén is kezdenek előbújni most, január vége felé a levelek.

- Az állami erdőben, nem védett területen csak az egyéni szükségleteknek megfelelő, azaz naponta fejenként 2 kg mennyiségű gomba, gyógynövény, vagy például medvehagymalevél gyűjthető külön engedély nélkül

- válaszolta kérdéseinkre a Mecsekerdő Zrt. Kiemelve, hogy amennyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, azt az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. - A Mecsekerdő Zrt. által kezelt területekre az engedélyt az erdészeteinknél lehet megvásárolni, online árverést követően - közölték.

Fontos tudni, hogy a társaság védett természeti területre nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra figyelmeztet, hogy a kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik, azaz a címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, valamint a származási országot.

Fontos az is, hogy felhasználás előtt mind a vásárolt, mind a saját gyűjtésből származó medvehagymát alaposan meg kell mosni.

A gyöngyvirág levele hasonló, de mérgező

A medvehagyma friss, finom íze mellett sokféle jótékony étrendi hatással bír, fogyasztása kedvezően hat többek között a vérkeringésre és az emésztő szervrendszerre, éppen ezért a gyűjtése sokak kedvelt tavaszi elfoglaltsága.

- Akár saját részre, akár kereskedelmi célra gyűjtjük a medvehagymát, tanácsos azt a szezon elejére időzíteni, amikor még nem bújtak elő a gyöngyvirág hasonló küllemű, ám mérgező levelei. A két erdei növényt legegyszerűbben a levél dörzsölésével lehet megkülönböztetni, ugyanis csak a medvehagyma levelének van hagymaszaga

- hangsúlyozza a Nébih.