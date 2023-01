Ezért is kérdés, hogy mi tesz azért az önkormányzat, hogy tartható legyen a menetrend, mert jelenleg kiszámíthatatlan a tömegközlekedés. Szerinte a főként azért sürgető a pécsi sofőrök bérének emelése, mert a Volán-társaságoknál újra emelkedhetnek a fizetések. Az ÖPE-KNDP frakcióvezetője, Kővári János szerint az elektromos buszokkal kapcsolatban érdemes lesz azon is gondolkozni, hogy későbbiekben a buszok töltését is fenntartható energiaforrásokkal, napelemekkel oldják meg.

Szintén az ügyben kérdezett Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek frakció vezetője is, hiszen ő is úgy látja, a bérek rendezésével az elvándorlást is nagy mértékben lehetne csökkenteni.

Péterffy Attila, pécsi polgármester igyekeznek berendezését megoldani, tavaly két ütemben összesen mintegy 18 százalékkal emelték a fizetésüket, és emellett hűségprogramot vezettek be, illetve energiatámogatást adtak. Hozzátette: a Tüke Busz Zrt. tavaly év végén megkezdte az egyeztetést a kollektív szerződés aláírására jogosult szakszervezettel, bízik abban, hogy egy olyan konszenzusos megállapodást tudnak találni, amely hosszú távú munkabékét és az érintett munkavállalók megelégedettségét is szolgálni fogja. A 2023-es költségvetésben – amit február 14-én majd tárgyalnak – számolnak a Tüke Busz esetében egy „szabad szemmel jól látható béremelés forrásigényével".

A közel négy éve regnáló baloldali polgármester kérdésre azt is elmondta, hogy a megörökölt vonalhálózat gazdaságilag fenntarthatatlan, amin eddig alakítottak.

– Foglalkozunk a sok-sok észrevétel alapján a kifogásolt járatokkal, vonalakkal annak érdekében, hogy a Tüke Busz Zrt.-t abba az állapotba kormányozzuk vissza, hogy a menetrendet mindenkor képes legyen tartani. Nem járatszám bővítésről, nem fonódó járatok még komplexebbé tételéről beszélünk, hanem arról, hogy menetrendnek megfelelő minőséget és mennyiséget produkáljuk úgy, hogy mindez költséghatékonyabb legyen – fogalmazott.

„Ne óbégasson!"

A minapi közgyűlésen durván szóltak oda a baloldaliak a velük nem egyező nézeteket vallóknak. Azok után, hogy korábban már Ruzsa Csaba alpolgármester (őt nem a választók küldték a testületbe) lehülyézett egy jobboldali megválasztott képviselőt, most egy baloldali, független politikus szavait minősítette úgy, hogy „baromságok". Péterffy Attila, Pécs polgármestere pedig egy szintén a nemzeti oldalt képviselő politikusoknak szólt be: egyikükkel közölte, hogy „Ne óbégasson!", a másiknak pedig azt mondta, hogy „vegyen be nyugtatót".