Közös könyvelő a céghálóban

A szálak egy könyvelőn keresztül is összeérnek, mert teljesen véletlenül az egyik ügyvédhez köthető, immár felszámolás alatt lévő vállalkozásnak is ugyanaz az érdi könyvelő intézte a pénzügyeit, aki egy, a falutól összesen 24 milliós megbízást kapó újabb vállalkozónak is ugyanígy könyvelt – nem meglepő, hogy a cégbíróság ezúttal is kényszertörlési eljárást indított.

Nem megfogható célok

A falu vezetői több különböző cégnek fizettek „pályázatfigyelésre, pályázatokra, ügyviteli költségekre", tehát jellemzően kevésbé megfogható célokra, úgy, hogy közben a településen bedőltek a már elnyert pályázati pénzből megvalósítandó projektek. Például 15 milliót fizettek ki titkári teendőkre, tanulmánytervekre, rendezvényszervezésre egy olyan budapesti székhelyű cégnek, aminek 2017-ben volt utoljára beszámolója és szintúgy felszámolás alatt van. Jelentős összeget kapott még 2020-ban is a két ügyvéd közül az egyik, amikor már a hozzá köthető vállalkozás londoni hátterű cégként működött.

Bulikra is milliók mentek el

Cserdiben számos különböző cégnek fizettek, néhány azért akadt, amelyek laikusok számára is elfogadhatónak tűntek, így például fűkaszára, bozótvágókra, autójavításokra szánt kisebb-nagyobb összegek, de sok milliót költöttek bulikra, hangosításra, rendezvényekre, cateringre is a községben, ezek viszont tízmilliós nagyságrendű kiadások voltak.

A baloldali holdudvarhoz is vándorolhatott?

Lapunknak egyébként arról is beszéltek a helybéliek, hogy nem véletlenül mutatkozott Gyurcsány Ferenc DK-elnök oldalán a néhai polgármester, aki egyébként később barátjának is nevezte a Bogdánt. Egyesek szerint a pénzek egy része ugyan egy jól behatárolható helyi körhöz futott be, de jelentősebb összegekből az ellenzéki politikai térfélen is részesülhettek. Gyurcsány ráadásul nem is olyan régen még a szentlőrinci lobbipartira is személyesen ellátogatott, azt megelőzően, hogy Pécsen tartott volna kihelyezett frakcióülést a DK. Gyurcsány Ferenc pedig mindkét alkalommal találkozott Péterffy Attila pécsi polgármesterrel is, akit Gyurcsány már 2019-ben is támogatott.