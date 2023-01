Az átadón jelen volt a PTE rektora, Miseta Attila professzor, aki elmondta, hogy a központban folyó kutatómunka az élettani, kórélettani jelenségek jobb megértésével közelebb viheti az orvosokat, a kutatókat a betegségek kialakulásának megértéséhez. Mindemellett új terápiás gyógymódok kipróbálására is lehetőséget teremt. Az átadón elmondták, hogy a városban nagy hagyománynak örvendő agykutatás mellett számos egyéb betegségmodell kutatásnak is otthont ad majd az új épület.

Fotós: Csortos Szabolcs

A projektről a PTE ÁOK dékánja, Nyitrai Miklós professzor is nyilatkozott, aki elmondta, hogy a fejlesztés során négy külön bejáratú, saját légtechnikával ellátott részleget alakítottak ki. Az új központ műtéti épületrészét is fontosnak tartotta kiemelni a dékán, hiszen ez nem csak a diploma utáni orvosképzésekhez elengedhetetlen, korszerű műtőasztalokkal van felszerelve, hanem ez az Európa szerte egyedülálló részleg a műtéti technikák, műtéthez használatos anyagok fejlesztését is lehetővé teszi. A professzor beszámolt arról is, hogy egy további rész adhat helyet a fertőző betegségek kutatásának, amelynek jelentősége igencsak megnövekedett a COVID miatt.

Az egyetem dolgozói reménykednek abban, hogy ez a korszerű kutatási egység hazai és külföldi partnerekkel való együttműködéseket is elő fog mozdítani.