A Faluház újjáépítéséhez szükséges építési engedélykérelmet a közelmúltban beadta az önkormányzat, a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást várhatóan március végéig kiírják. Többek közt erről is szó esett a héten megtartott képviselő-testületi ülésen - számolt be a részletekről hivatalos internetes közösségi oldalán Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere. Előrelépés a projektben az is, hogy a megépülő közösségi térbe kerülő berendezési tárgyakat, azaz 130 széket és 32 asztalt nemrég megvásárolta az önkormányzat.