– Az idilli jelenetnek egy kutyát sétáltató hölgy vetett véget, az őzikék ijedten elszaladtak – írta olvasónk.

Megkerestük ezzel kapcsolatban Faragó Endrét, a komlói Mini Zoo vezetőjét, akiknél rendszeresen fordulnak meg mentett őzek, s a témáról kérdeztük, főként arról, milyen javaslatokat tud megfogalmazni a minél zavartalanabb együttélés érdekében.

– Az emberek egyre szélesítik életterük határait, így az állatoké egyre közelebb kerül hozzánk, óhatatlanul egyre több az ütközési pont ember és állat között – mondta. – Sokan járják az erdőket, kutyát sétáltatják a kutyáikat, ebből is fakad a zavar a vadállatok élőhelyén, akik egyre gyakrabban indulnak új területeket keresni. Az is megfigyelhető, hogy a vadak megszokják az emberek látványát és közelségét, így jobban be mernek menni a lakott területekre, zöldövezetekre – állapította meg.

– Ez különösképp az őzekre és a rókákra igaz, mi is sok visszajelzést kapunk olyan esetekről, ahol emberek közé merészkedtek, egyre többször találkozhatunk őzekkel is a parkos területeken

– erősítette meg olvasónk meglátását.

– Ilyen esetekben azt gondolom, egyfelől az emberek részéről is szükséges a megértés és a rugalmasság, egy őztől nincs félnivalónk. Ugyanakkor figyelnünk kell rá, minél kevésbé zavarjuk meg a vadon élő állatokat. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy kutyáinkat tartsuk pórázon, az őzeket ugyanis előfordul, hogy kutyatámadás éri. Ez igaz az erdei sétákra is – hangsúlyozta a Mini Zoo vezetője.