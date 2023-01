A digitális pontos

Helyette itt van a digitális termosztát, amely jóval pontosabb, így takarékosabb is – hívja fel a figyelmet az Ingatlanbazár cikke. A 23 Celsius-fokra beállított termosztát 22,5 foknál jelez a kazán felé, az elkezd dolgozni, fűt egészen 23,5 fokig, de csakis addig. A bűvös hiszterézisérték csupán 1 fok, míg az analóg termosztát esetében 3-4 fok is lehet.

– A fix elhelyezésű digitális változat egyszerűen felszerelhető az analóg termosztát helyére. A rádiófrekvenciás, vezeték nélküli modell azért is előnyös, mert csere esetén szükségtelen a falat vésni, fúrni. A lakás különböző pontjain elhelyezhető, de célszerű a leghidegebb helyiségben tartani, mert annak hőmérsékletéhez igazodva kapcsol ki és be a kazán. Goda Zoltán szerint akkor ajánlott ezt a változatot megvenni, ha annak idején az analóg készüléket nem a legmegfelelőbb helyre szerelték fel, így ugyanis a probléma könnyedén orvosolható.

Korszerű kazánok

A 80-as és a 90-es évek álló és fali kazánjai 30 évig is bírták. Az újakat nem erre találták ki, viszont sokkal több elektronikával, mozgó alkatrésszel, speciális műszaki paraméterrel rendelkeznek. A karbantartott, korszerű kazán 15 évig üzemképes, de ebben sokat számít a rendszervíz tisztasága, a rendszeres szűrőcsere.