Nekik ez nem főállás

A poszt alatt azonban megjelent a DK-s tanácsnok, Auth István, valamint Siposné Bikali Éva DK-s képviselő is, akik együttesen azzal igyekeztek védekezni, hogy a képviselőknek egyrészt 13,5 milliós a keretük, másrészt a minimálbért kapják. Siposné Bikali Éva le is szögezte, „nem főállás önkormányzati képviselőnek lenni". Siposné – aki az elmúlt évek alatt érdemben, konstruktívan szinte alig szólt hozzá a közgyűlési témákhoz – arra panaszkodott, hogy „egy bizottsági ülésre fel kell készülni, hisz döntéseket kell hozni, ez sok esetben akár több száz oldalnyi anyag is lehet. Olyan közgyűlésre, ahol 50 napirendi pontnál több van a felkészülés egy egész hetet is igényel akár".