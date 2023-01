Amilyen csodálatos, meghitt hangulatot tud varázsolni egy gyönyörűen feldíszített karácsonyfa az ünnepi estéken otthonainkba – ugyanannyira kiábrándító látványt nyújtanak január elejétől-közepétől az utcára kidobált, megcsupaszított, a hurcolgatás miatt sokszor tűleveleiktől is megfosztott fenyőmaradványok. Különösen a városokban, azoknak is a lakótelepein, ahol az egyéni újrahasznosításra sokkal kevesebb a lehetőség, mint akár a városi családi házas, de különösen falusi környezetben.

Régiónkban a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi közszolgáltatóként a hulladékszállítást, amelybe beletartozik természetesen a fenyők januári összegyűjtése, kezelése is. Amint arról a cég honlapjának (www.delkom.hu) részletes tájékoztatójában olvashatunk, a gyűjtés január 31-ig az egyes településeken az adott utcákhoz tartozó kommunálishulladék-szállítási napokon, kapacitástól függően zajlik. A pontos menetrend ugyanezen a weboldalon a települések abc-rendbe gyűjtött neveire kattintva egy részletes naptárban megtekinthető – nemcsak a fenyőelszállításé, hanem a normál hulladékgyűjtésé és lomtalanításoké is.

A társaság a karácsonyfák kihelyezésével kapcsolatban egy sor szabályt, illetve kérést is csokorba gyűjtött. Fontos például, hogy azokat csupaszon, azaz a díszektől, talptól, egyéb hulladékoktól – szaloncukor, papírok – mentesen, a másfél méteresnél nagyobbakat kettévágva kell kitenni a háztartási kukák mellé. Lehetőleg a szállító járművel könnyen megközelíthető helyre, de arra is ügyleve, hogy a fenyő se az ott közlekedő, se a parkoló autósokat, illetve gyalogosokat se akadályozza.