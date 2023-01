Hűtőszekrényben, felvágás nélkül akár egy hónapig is megőrzi frissességét a lila káposzta - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül programja. Fontos azonban, hogy a frizsider zöldségtárolásra kialakított rekeszében tartsuk, vagy félig nyitott zacskóban, dobozban. A lila káposzta felszeletelés után is még felhasználható 3-4 napig, zárható dobozba téve, vagy frissentartó fóliába csomagolva.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy fagyasztóba téve a káposzta tartósítható is. Ennek a módja a következő: először is alaposan meg kell mosni fagyasztás előtt, csakúgy, mint bármilyen felhasználást megelőzően. Szeletelést követően főzzük egy-két percig, majd „sokkoljuk” jéghideg vízben, így ugyanis garantáltan megőrzi a fagyasztás során a színét és az ízét. A lila káposzta előfőzve akár hat hónapig is tárolható fagyasztva. Ha az előfőzés elmarad, akkor egy-két hónap elteltével íz- és színváltozás lesz tapasztalható.

A felszeletelt darabokat célszerű egy tálcára vékony rétegben elhelyezve lefagyasztani, ezt követően tegyük át dobozba, vagy zacskóba, majd fogyasztásig a mélyhűtőbe.