A korábbiaknak megfelelően ezúttal is öt ágazatban tehetik próbára magukat a gyerekek.

Ahogyan az elnevezések is utalnak rá, a Gép-ésszel során alatt gépipar, a Villany-Ász versenyben a villamosipar és elektronika, az AutóMánia projektben a járműtechnika, az Épít-ésszel kiírásban az építőipar, míg az Ide-Süss! vetélkedőn a vendéglátás szakmáit, szakterületeit ismerhetik meg sok izgalmas feladaton keresztül az általános iskolák pályaválasztás előtt álló fiataljai.

A játék első fordulója az online térben zajlik, ahol szakmaismereti kérdőív kitöltésével indítanak a versenyző csapatok. A második fordulóban a személyes tapasztalásé, a csapatmunkáé és a kreativitásé lesz a főszerep, hiszen többek között napelemes körhintát, pneumatikus targoncát, markolót, házikót, makettet kell építeni az iskolában, egy gasztronómiai trend alapján menüt összeállítani, de Baranya turisztikai látványosságainak ismerete is elengedhetetlen a sikerhez. A döntőket a tavaszi szünet után tartják meg, amelyeken interaktív feladatokat kapnak a csapatok, építés, szerelés, sütés, főzés vár rájuk.

A vármegye építő- és gépipari, járműgyártási, vendéglátó-, villamosipari és elektronikai vállalatai által is támogatott megmérettetés fődíjaként végül megismerhetik Pécs csodálatos székesegyházát, ellátogathatnak a Csodák Palotájába, ahol izgalmas fizikai, kémiai kísérleteket is láthatnak, de a gokartozást is kipróbálhatják.

Az öt versenykiírást a PBKIK honlaphírei között találják meg az érdeklődők.