A belváros szívében évekig teljesen üresen és kihasználatlanul állt a Pátria Hotel, miután szállodaként való fenntartását nem találták gazdaságosnak a korábbi tulajdonosok. Utoljára 2015-ben használhatták a vendégek, de akkor is csupán néhány nagyrendezvény idejére nyitották ki. A hotel egyébként mindössze háromcsillagos volt, és leginkább a 1980-as évek hangulatát idézte belülről, míg a külső formavilága kicsit megosztotta a pécsieket, mégis karakterisztikája egyedivé tette.

A külső megjelenéshez lényegében nem is nyúltak, miután a közel egy éve az új tulajdonos, a Porta Bártfa Kft. nagyszabású átalakításba kezdett. Az épületben welnessrészleget, kávézó-éttermet alakítanak ki, de orvosi központnak, irodáknak és üzlethelyiségnek is lesz hely benne. A koncepció szerint 24 órás portaszolgálat is rendelkezésre áll majd a lakóknak, akik számára 46 lakást kínáltak fel, a legnagyobbak köztük 150 négyzetméteresek, s exkluzív terasszal is rendelkeznek. A beköltözőket három lift szolgálja ki a hatszintes épületben, amiből rendkívül jó kilátás nyílik a Mecsek-oldalra és a belvárosra is.

Dr. Kovács Imre, a Porta Bártfa Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a beruházás tervezett befejezése 2023. december 31. és a lakások több mint felét már értékesítették, valamint a jelenlegi parkoló jelentős átalakításával, mintegy 100 parkolóhelyet tudnak kialakítani.

Az épület közel 5000 négyzetméteres, a Jakováli Hasszán dzsámival szembeni területen egy parkot is kialakítanak még. A kertrendezésre a beruházás végén, az engedélyezési eljárásban jóváhagyott tervek alapján kerül majd sor.