„Február elejétől a MÁV-START több olyan változást is bevezet, melyek figyelembe veszik a lakossági észrevételeket, valamint Horvátország schengeni övezethez csatlakozása is lehetővé tesz menetrendi fejlesztést Pécs és Pélmonostor között, ezenkívül néhány vasútvonalon is módosul pár vonat menetrendje.” – írja közleményében a MÁV

Pécs―Villány―Magyarbóly―Pélmonostor vonal

Horvátország schengeni övezethez csatlakozása miatt megszűnt a határellenőrzés. Ez lehetővé tette, hogy a magyarbólyi határállomáson a tartózkodási idők csökkenjenek, ezért február 6-tól jelentősen módosul a menetrend, és bővül a kishatárforgalmi vonatok száma. Az utazások megkönnyítését is szolgáló intézkedésektől az utasforgalom növekedését várja a vasúttársaság.