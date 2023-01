Idén energetikailag korszerűsítik a villányi orvosi rendelőt, melyre a város önkormányzata korábban a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást. Az épületen olyan fejlesztések valósulhatnak meg az elnyert összegnek köszönhetően, mint a napelemek felszerelése, amely nyilvánvalóan a fenntartási költségeket csökkenti majd, illetve a mosdók és a védőnői szolgálat felújítása, amely pedig az ellátás színvonalának növelését fogja elősegíteni.

Az elmúlt években több energetikai fejlesztés történt a villányi középöletekben, napelemmel is már több intézményt felszereltek, most pedig a művelődési ház és az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése van soron.

– Ezek a fejlesztések a mostani keretek között nyilvánvalóan felértékelődnek. Biztos vagyok abban, hogy az előző években tapasztaltakhoz képest a legalább 3-4-szeres energiaárak velünk fognak maradni, ahhoz kell majd alkalmazkodnunk. Erre készülve a közvilágítás korszerűsítését is tervezzük az idén – mondta Mayer István, Villány polgármestere.