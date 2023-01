Tiszta Kezek: rajtakapták a városvezetőket

A baloldali Tiszta Kezek Frakció szintén nem ment el szó nélkül a történesek mellett, mondván azért jó, hogy „a Tiszta Kezek Frakció tagjai a közgyűlésben dolgoznak, mert egyrészt sikerült megakadályoznunk (egyelőre, átmenetileg), hogy az MSZP-DK-Jobbik-Momentum-LMP alkotta városvezető konglomerátum 14,6 millió forint közpénzt adjon ajándékba egy vállalkozásnak. Másrészt ez az ügy alkalmat adott arra, hogy a városvezetők megmutassák igazi arcukat: ha rajtakapják őket, szembesítik őket hiányosságaikkal, nem riadnak vissza a képviselők fenyegetésétől sem".

Félezer civil aláírást gyűjtöttek

A közgyűlésen a tiltakozó civilek fontos dokumentumot adtak át a képviselőknek, amiben leszögezték: „mivel a korábbi lakossági egyeztetések eredménytelenek voltak, ezért 25 család tiltakozó levelet küldött a polgármesternek, mivel erre válasz nem érkezett, petíciót kezdeményeztek, amit eddig 539-en írtak alá. A civilek pedig azt feszegetették, hogy "nem lett volna jobb, ha a vállalkozói szerződés megkötése előtt lefolytatják az egyeztetéseket a lakossággal?"

Azt is felvetették levelükben, hogy ha a környéken lakók kérésére tavaly augusztusban elkészült az ökokológia szakvélemény, ismertették-e azt környék lakóival? Ha nem, akkor mire alapozzák azt a kijelentést, hogy lakók igényeinek megfelelő megoldás született?

A cég is írt levelet

A kivitelező cég vezetői pedig azt írták az önkormányzatnak, hogy 2021 júniusában – Péterffyék által aláírt szerződésük hatálybalépésekor – 150 millió forint értékben intézkedtek arról, hogy a munkához szükséges anyagokat megvegyék, s állításuk szerint később a megrendelt anyagok nagy részét értékesítették, mindössze az egyedileg gyártott elemeket nem tudták eladni. Ez utóbbiak értéke nagyjából hatmillió forint, s ennek megvételéről nincs is vita az önkormányzaton. Annál inkább a cég által kért 14,6 milliós igényen, amivel kapcsolatban a kivitelező úgy érvel, hogy a "szükséges kapacitásunkat mindvégig rendelkezésre bocsátva tartottuk".

Most is 100 milliós keretszerződésük van

A vállalat egyébként már korábban is dolgozott az önkormányzatnak – erre utalnak is –, de jelenleg is életben van kettő, a Biokommal megkötött gépek bérlésére vonatkozó keretszerződésük, amelyek összesen nettó 100 milliós értéket képviselnek – legalábbis a Biokom honlapjára feltöltött, a laikus pécsiek számára egyáltalán nem egyszerűen elérhető dokumentum szerint.

A helyzetet az is árnyalja, hogy több városházi forrásunk szerint a cég egyik tulajdonosának közeli hozzátartozója Pécsen DK-s irodavezető és az egyik pécsi alpolgármester asszisztense, valamint közeli kapcsolatot ápolhat, vagy ápolhatott az egyik jobbikos önkormányzati képviselővel is.