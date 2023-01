Idén január 23. és 29. között tartják kontinens-szerte az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet. A kezdeményezéshez ezúttal is csatlakozott a prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért 2013 óta dolgozó Mályvavirág Alapítvány, immár tizedik alkalommal. Ennek részeként a Pécsi Mályvavirág Pont is különleges programmal készül: jövő csütörtökön, január 26-án 16.30-ra várják a Dobó István u. 86-90 szám alatti Ezo Terembe mindazokat, akik szeretnének előadásokat hallgatni többek közt a méhnyakrák megelőzésének lehetőségeiről.

- Célunk, egyesült erővel elérni, hogy a méhnyakszűrés ne legyen tabu, hanem váljon rutinná, és a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás lehetőségét is minél többen mérlegeljék

- emelte ki Kult Andrea a Pécsi Mályvavirág Pont vezetője. Hozzátéve, hogy fontos az is, hogy beszéljünk a férfiakat érintő HPV fertőzésről is, függetlenül attól, hogy méhnyakrák megelőzési hét a kampány neve.

A minden korosztályt megcélzó pécsi programon az érdeklődők előadást hallhatnak az egészség megőrzésének fontosságáról, akik igénylik, orvosi tanácsokat is kaphatnak, illetve a rendezvény ideje alatt gyöngyfűzésre is nyílik lehetőség - a gyöngy a HPV elleni védekezés szimbóluma. Az elkészített karkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

- Hazánkban minden évben 1000-nél is több méhnyakrák-diagnózis születik, és többszáz nő veszti életét egy olyan daganatos betegség miatt, amelyet egy vírus, a HPV okoz, és amely rendszeres szűrővizsgálatokkal és védőoltással megelőzhető, illetve korai stádiumban felfedezve jól kezelhető

- hívja fel a figyelmet a Mályvavirág Alapítvány.

Az idei kampány címe: Gyöngyőrzők. Gyöngyőrző mindenki, aki foglalkozik a méhnyakrákkal, a prevencióval, aki elmegy szűrésre, aki továbbadja a HPV-megelőzés üzenetét, és aki gyöngyből karkötőt fűz. Gyöngyőrzők azok az orvosok, nőgyógyászok, onkológusok, daganatsebészek, stb., akik nap mint nap felveszik a küzdelmet a méhnyakrák ellen. A Mályvavirág Alapítvány online kampányt is indít, amelyben ezeket a szakembereket lehet megismerni, kicsit másként, orvosi köpeny nélkül. Ennek során január 23-tól kezdődően minden nap bemutatja az Alapítvány internetes közösségi oldalán a Szakmai Bizottságának egy-egy tagját, aki mindent megtesz a nőgyógyászati daganattal érintettek gyógyulásáért.