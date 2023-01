Az egyik Tüke Busznál dolgozó sofőr szerint ők úgy gondolták, hogy nem egyfajta év végi jutalomként, pulykapénzként tekintenek erre, hanem valóban egységesen mindenkinek járó rezsitámogatásként.

– Van olyan kollégánk, aki munkahelyi baleset miatt volt tovább táppénzen, ami miatt kevesebbet kapott, de különböző egyéb indokokkal is kevesebbet utaltak – mondta. – Felmerül a kérdés, hogy akkor legközelebb covidosan, betegen inkább menjünk munkába, hogy megkapjuk a támogatást? – fogalmazott. A buszvezetők csalódottságát Raposa Gábor, a Tüke Busznál működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) alapszervezetének az elnöke is megerősítette, aki szerint valóban azt érzékelték a bejelentés után, hogy ez a pénz egységesen jár, de aztán mégsem így történt, ami főként abban az esetben volt ez fájó, amikor valaki táppénz miatt egyébként is kevesebbet keresett.

A szocialista-DK-s városvezetés a döntés után azt már kevésbé verte nagydobra, hogy a nettó 150 ezer forintos támogatást a teljes munkaidős autóbuszvezetők kaphatták csak meg, a részmunkaidős 6 órás állásban lévők az összeg 80 százalékát, a négyórásban dolgozók a támogatás felét, aki pedig 30 napon túl volt táppénzen, az időarányosan kevesebbet.