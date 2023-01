A külföldről behozott használt autókkal üzletelő vállalkozás az értékesítéseiről a számlákat kiállította ugyan, és a bevallásokat is benyújtotta, sőt, a számlák szerinti adókötelezettségét is megfizette, mégis fennakadt a revizorok éber tekintetén. Amint írják, a minimális összegű bevallás, az alacsony nyereség és az ellenőrzésre bemutatott, külföldi magánszemélyekkel kötött szerződések lettek gyanúsak.

A magyarországi forgalomba helyezés miatt elérhetők voltak a külföldi forgalmi engedélyek is, így a NAV az érintett EU-tagállamok adóhatóságainak a segítségét kérte. A nemzetközi együttműködés beigazolta a gyanút, hogy a kft. szerződéseket hamisított. Ezzel azt akarta igazolni, hogy az autókat nem kereskedő cégektől, hanem közvetlenül a magánszemélyi tulajdonosoktól vásárolta, így akarta ugyanis csökkenteni adófizetési kötelezettségét. A NAV az ellenőrzésben megállapította az elmaradt, befizetendő adót, és a megtérülés garantálására gépjárműveket is lefoglalt a cégtől.

Mire figyeljünk használt autó vételekor?

Legelőször kérdezze le a kártörténetét, előéletét, vizsgálja vagy szervizben vizsgáltassa át az autót alaposan kívül-belül. A karosszérián (rozsdafoltok), a motortérben (olajfolyás), a futóműnél (kotyogás), a kormánynál (nagy holtjáték), az utastérben (kopások) is számos jel figyelmeztet a drágán kijavítható hibákra. Százezer forintnál több foglalót sose fizessen! A szerződésben a vételár mellett rögzítsék az autó állapotát jelző részleteket, hibákat is.

Kérjen el mindent az eladótól: törzskönyv, forgalmi, az összes kulcs, szervizkönyv, iratok a javításokról. Mielőbb jelentkezzen be eredetvizsgálatra és kössön kötelező felelősségbiztosítást, 14 napon belül intézze el az okmányirodai teendőket.