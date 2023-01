A díjazottak, különleges, tehetséges, hiteles emberek, akik életük példáján keresztül, segítik az itt élő polgároknak a közjó megismerését, a jó szándékú tevékenységek megvalósulását. Ők cselekvő és együttműködő emberek, gondolkodásukon és tetteiken keresztül fogadható be számunkra a személyes példájuk.

Talán nem túlzás azt a megállapítást leírni, hogy mindez az évek során az alapélményünké válhatott. Mindazok, akik részesülhettek a Tükék elismerésében, szakmailag, és az erkölcsi rendnek is megfeleltek, ezt a bizonyosságot is elénk tárva. A díjazottak személyisége, előttünk megjelenő életútja olyan harmóniát mutat, amely felismerteti velünk a szorgalom értékét, a felelősségteljes, lelkiismeretes tevékenységet, a közjó érdekében végzett munka fontosságát. Az is nagyon jó, hogy mindenkiben megjelenhet az alkotás szabadsága. Megérdemlik a megbecsülést. Az általuk nyújtott teljesítmény az, ami kiemeli őket környezetükből, tehetséget, kitartást mutatva.

Mindez gazdagítja az embert, a pécsi polgárt. Sokszínűséget, méltóságot, tiszteletet sugároz. Ezért is érdemes támogatni az alapítvány utat mutató szemléletét, tevékenységét, mert hozzásegíti az embert, ahhoz, hogy célokat tűzzön maga elé, hogy küzdjön az elérésükért. Ez a példa pedig, nevel, még ha egy kicsit idegennek is tűnik ez a kifejezés ebben a gondolat környezetben. Pedig így van, mert könnyen lehet találnunk a példákból nekünk levonható üzeneteket, s ha ezeket magunk javára tudjuk fordítani, hatékonyabban járhatjuk személyes utunkat. Ez elősegíti egyéni fejlődésünket is, lelki gazdagságot, erőt ad, irányt mutat a kitűzött célunkig.