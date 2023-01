Márciusban A tudomány csarnokai néven köztéri tárlatot szerveznek, amely során a PTE pécsi épületein, illetve épületeiben 30 darab változó, de egységes dizájnnal rendelkező molinót helyeznek el a szervezők. Ezeken a nagyméretű hirdetményeken az épület egykori állapotára, illetve egyetemi funkciójára utaló képek, valamint rövid magyarázó szövegek kapnak helyet.

Az utolsó tavaszi hónapban tartja az intézmény a Határtalan Közösségek Nemzetközi Konferenciáját, valamint május 24-25-én zajlik majd az Erzsébet királyné és a magyarok nemzetközi konferencia. Júniusban pedig a PTE lesz a házigazdája a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésének.

Szeptember 1-jén az egyetem megtartja a centenáriumi tanév ünnepi megnyitóját, valamint ezen a napon jelenik meg a Pécsi Egyetemi Almanach II., amely reprezentatív formában mutatja be a PTE első húsz évének tudományos teljesítményét. Ekkor tervezik kiadni A pécsi felsőoktatás jelképei és kincsei című kötetet is. Mindemellett szeptember első napján szeretnék bemutatni a Centenáriumra készített PTE Erzsébet bort is.

Októberben PTE100 Futás: Pécs-Eszék címen is hirdet programot az intézmény, ami határokon átnyúló, a határmenti területeket összekötő sporteseménynek ígérkezik.

A programsorozat október 14-én zárul, amelyet emléktábla-avatással, ünnepi hangversennyel és bállal koronáznak meg.

További programokkal kapcsolatban érdemes felkeresni a pte.hu weboldalát, ahol egy idővonal is segít eligazodni az események között.