A Júlia utca–Gyöngyös utca–Varsány utca által határolt terület adott új otthont az első „fecskéknek”, akik nem Afrikából tértek vissza, hanem jellemzően a város más részeiből, netán más településekről költöztek oda. Esetleg albérletből léptek nagyot bérlőként, szerencsésebb esetben tulajdonosként folytatván életüket. A korabeli Dunántúli Napló rendszeresen beszámolt az új lakótelep építéséről. Természetesen az első beköltözők érkezéséről sem maradhatott le a napilap. A leg­gyorsabbak már karácsony előtt átvehették a kulcsokat a házkezelőség irodájában.

Egy bolt várta az új lakókat

Mindenki izgatott volt, nagy várakozással tekintett új otthonára. A lakások, a négy- és tízemeletes épületek összkomfortosak voltak, távfűtéssel. A magasabb fajtában természetesen lifteket is beépítettek.

Gyerekek játszanak a Berek utcai panelok aljában

A műszaki átadás során számos hibára bukkantak a szakemberek, de még annál is több panasszal éltek a lakók. Ezek jobbára esztétikai eredetűek voltak, nem végzetesek. Hibás műanyag padlók, nem záródó konyhaszekrények, rossz csaptelepek, szivárgó WC-tartályok, törött villanykapcsolók borzolták a kedélyeket. De azért a birtokbavétel örömét semmi sem ronthatta el végzetesen. A szocialista építőipar slendriánsága meg közismert tényező volt mindenki számára. A legfőbb bosszúságot mégsem a felsorolt, illetve le nem írt dolgok okozták. Sokkal inkább az, miszerint csak egy bolt várta a városrész új honfoglalóit. Azt is felvonulási épületből alakították át, a korabeli sajtó pedig nagy vívmányként emlegette.

Nyakig ért a latyak

De nem volt ám az! Mert aki szerette volna az alapvető bevásárlását elvégezni, annak olyan úttalan utakon kellett átvergődnie, mint az amerikai aranyásóknak, télvíz múltával, tavasz közeledtével. Sár­tengeren át vezetett a csapás a kenyér, meg a tej pultjáig. Az utcák, járdák sem készültek el időben, daruval olyan trapézforma elemeket tettek le, amin csak egy autó tudott haladni egyszerre. A latyak meg nyakig ért, mégis, afféle szocialista boldogság uralkodott a környéken.

Zajlott a költözés, teherautók állták el egymás elől a továbbhaladás esélyét, miközben még lovaskocsik is feltűntek, tele szekrényekkel, dobozokkal, reményekkel, bár utóbbiak nem látszottak teljes szépségükkel. Iskolákról, óvodákról még álmodni sem lehetett, a diákok a Táncsics Mihály utcába jártak még hosszú ideig, mire az első oktatási intézményen is átvághatták az elvtársak a vörös szalagot.

Hatalmas sorok alakultak ki

A tömegközlekedés (akkor még nem közösséginek nevezték az ilyen élményt!) sem működött zökkenők nélkül. Miközben a lakosság száma dinamikusan növekedett, ezzel a korabeli 39-es járat nem tartott lépést. Ráadásul a ma már Árpád felüljáró néven ismert műtárgyat sem fejezték be várt időre, ezért a sorompónál néha olyan sorok alakultak ki, amiknek egyik vége a bőrgyárnál, a másik meg a mai Nagy Lajos király út, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca sarkáig ért el. Idővel Pécs déli lakótelepe egyre csak terjeszkedett, több jól elkülöníthető részre tagolódva. Már régen nem épül, de együttes nagysága az országban az egyik legnagyobbik, a maga terebélyességével. Az első ott élők már alaposan benne járnak a korban, aki akkor volt harminc, ma már nyolcvan. Kertváros meg egy lakótelepből szinte fogalommá vált. Újabb generációk kezdek ott új életet, mások meg hosszabb távollét után tértek vissza oda. Ha valaki most jár arra, a csak 1973 februárjában elkészült Zsuzsanna utcában, ne feledje, a panelok már fél évszázada állnak, fedelet nyújtva ezreknek.

Akik a ház urai voltak

A maguk korának talán indokolatlanul nagy hatalommal felruházott emberei voltak a házmesterek, esetleg azok házastársai. Az ő kiképzésükre külön gondot fordítottak az épületek átadásakor. Mert a ház mesterei nem csak takarítottak, de figyelték is a lakók mozgását, egyes tézisek szerint jelentést is írtak, egyszerűbb esetben szóban számoltak be az eseményekről. Miközben éjszaka még nyitották a kaput, figyelemmel követve minden lényeges, illetve lényegtelen mozgolódást. Aztán ezt a feladatkört megtoldották helyettük a kulcsmásolók. Maradt hát nekik a takarítás, pénzbeszedés, kukák kezelése, meg a pletykaszakkör vezetése.