A kar oktató és hallgatói izgalmas programokkal és érdekes témákkal készül délelőtt. A kar dékánja, dr. Fábián Adrián 9 órai kezdettel tartja meg Irány a Pécsi Jog című előadását, amelyben bemutatja a kar jelenlegi helyét és szerepét, valamint tervezett jövőjét. Ezt követően az érdeklődők megismerkedhetnek a hallgatók színes, mozgalmas és izgalmas életével, valamint fontos információkat kaphatnak a képzésekről és a jelentkezés feltételeiről.

A kar aulájában a kar különbözői szervezetei települnek ki, hogy azokkal is közelebbről megismerkedhessenek a jövő gólyái. Mindemelett számos fakultatív programra is sort kerítenek a nap folyamán, valamint az érdeklődők a Múltból a jövőbe című interaktív csoportjátékon is részt vehetnek, amit a kar legérdekesebb helyiségben, a középkori teremben alakítottak ki. Innen kell 20 perc alatt kijutniuk a résztvevőknek egy izgalmas, a technológia fejlődést végigkövető játékban.

A nyílt napon való részvétel regisztrációhoz kötött, amit ITT lehet megtenni.