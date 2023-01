– A célunk az is, hogy decentralizáltan oldjuk meg az elektromos buszok töltését, ezért az uránvárosi végállomáson már négy új töltőfejet fel is szereltünk a meglévő buszokhoz, és tervezzük, hogy ide még szintén négy busz töltésére alkalmas berendezést telepítünk a most érkezőknek. Tüskésréten további 14 buszt tudunk tölteni, valamint a kertvárosi végállomásra is szeretnénk e-töltőket szereltetni