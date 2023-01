Még kevesebben tudják, de meg lehet úszni a büntetést egy viszonylag friss szabálymódosítás nyomán azzal is, hogy a pótdíjról szóló felszólítás után egy egész országra szóló éves matricát vásárolunk. Ez pedig akár olcsóbb is lehet, mint ha többszöri bliccelésünk nyomán több pótdíjat is meg kellene fizetnünk.

Ugyancsak 31-én parkolhatunk utoljára a pécsi fizetős zónákban, illetve hajthatunk be a forgalomcsillapított övezetekbe tavalyi bérleteinkkel. Kivételek a tavaly nyáron létrehozott korlátozott várakozási övezetek engedélyei, azok érvényességét meghosszabbították május 31-ig.