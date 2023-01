Az MSZP-DK-s városvezetést erősítő Horváth Tamás a városi lap szerint korábban elzárkózott attól, hogy visszaállítsák a Tettyén bevezetett forgalmi rendet, miközben közel 200 aláírást kaptak erre vonatkozólag. A helyiek már decemberben is jelezték, hogy az esőzések során komoly problémák fordulhatnak elő: egy olvasónk jelezte is, hogy a lezúduló csapadék miatt a Vince utca teljes szélességében ömlik a víz, s "mivel nincs vízi jártassági" igazolványa, ezért is követeli, hogy a korábbi forgalmi rendet állítsák vissza.

Mint közölte, őket, azaz a Zöldfa, az Ótemető, a Mihály, a Mandula, az Ignác, a Nap, a Hatház és a Virág utca lakóit senki nem kérdezte meg, pedig ők szintén érintettek. Úgy vélekedett, hogy a Tettye utca "nem volt szélesebb korábban sem, amíg itt parkolt a kamara és a börtön összes dolgozója, de Azóta már nem állnak itt, hogy bevezették a korlátozott várakozási övezetet a területen", amiről egyébként szintén nem kérdezte meg őket senki.

Mindenesetre úgy véli, a bevezetett cirkulációs rend miatt egyre nagyobb a káosz, és a kevesebb parkolóautó miatt vissza is lehetne állítani a korábbi, kétirányú közlekedési rendet a Tettye utcában, hiszen például a jóval szűkebb mecsekoldali dűlőkben is kétirányú a forgalom.

Az olvasónk egyben jelezte, hogy kétszáz tiltakozó nevében is felszólal és maga is kérte az illetékesek válaszát. Lapunk munkatársának azt is elmondta, hogy rajtuk kívül is gyűjtöttek még aláírásokat, és eltökéltek, hogy helyreálljon az eredeti rend. A Dunántúli Napló meg is kereste a Horváth Tamás képviselőt a hivatalos önkormányzati email címén, valamint a Biokom NKft.-t is. Az utóbbi cég azonban illetékesség hiányában nem tudott válaszolni, hanem az önkormányzathoz irányított, a terület egyéni képviselője pedig nem jelzett vissza a hivatalos levelezési címére kapott kérdésekre.

Az út sem bírja

A Vince utca burkolatát még az Európa Kulturális Fővárosa program keretében rakták le, az akkori elképzelések szerint egyfajta sétálóutcaként szolgált volna, amelynek közepét úgy alakították ki, hogy a Tettye-patak nagyobb esőzések idején a felszínen is utat találjon magának. A Vince utcát már eddig is többször megtépázta az időjárás, elmosta a köveket, ezért javítani is kellett. Ám most is a felsőbb szakaszon több kő is elmozdult a helyéről, vagy mozog, az új forgalmi rend miatti nagyobb autósforgalom ezen még tovább ronthat.

Átjutni sem lehet

Akik nem féltik az autójukat, azok végigmennek utcán hömpölygő vízen esőzések idején is, csakhogy ezzel több százezer forintos szervizköltséget megkockáztatnak, hogyha az autó olyan helyen kap vizet nagy mennyiségben, ahol árthat a motornak, elektromos rendszernek. De amíg autóval csak-csak el lehet menni, addig gyalog már nem biztos, hogy megússzuk a kalandot száraz lábbal, főleg ha az út egyik oldaláról a másikra akarunk átkelni – hacsaknem vagyunk jók a helyből történő távolugrásban.

Péterffy Attila letagadta

Az MSZP-DK-s támogatottságú polgármester, Péterffy Attila tavaly az egyik közgyűlésen klímaügyben Horváth Tamás védelmére kelve letagadta, hogy a képviselő korábban videós nyilatkozatban arról beszélt volna, hogy le, vagy át kellene szereltetni a klímákat a Tettye környékén a városkép érdekében. Azt mondta Pécs első embere, hogy "maga az alaphelyzet sem létezik". Ezzel szemben mindenki számára közismert, hogy hatalmas felháborodást váltott ki a képviselő azon nyilatkozata, miszerint "nem olyan nagy beruházás egy csővel arrébb húzni egy kinti egységet".

Később persze az MSZP-DK-s városvezetés visszavonulót fújt és a baloldali propandistacsoportja más hivatali szervekre kezdett el mutogatni az ügyben.