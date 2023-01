Ezeket meg elhallgatta

Péterffy válasza kapcsán azonban megjegyzendő, hogy a Matro is már évtizedek óta működik Pécsen, a lekezelt, lenézett korábbi városvezetés, Páva Zsolt polgármestersége alatt érkezett a Harman Kft. a városba, ahogyan a Hanon Systems Hungary Kft. is, a több tízmilliárdos bővítést végrehajtó BAT Pécs Dohánygyár, és a Hauni Kft. Utóbbi szintén hatalmas fejlesztést indított el, informatikai, telekommunikációs szolgáltatóközpontok nyíltak Pécsen (az ITSH, az Aldi) – éppen ezért is indították el az Ifjúsági Ház átalakítását irodává annak idején –, a Magnus Aircraft Kft. repülőgépgyárat épített a fideszes időszakban, a dán székhelyű Foss biotechnológiai cég pécsi leányvállalata, a Soft Flow Hungary Kft. szintén kormányzati támogatással indította el üzemét Pécsen.