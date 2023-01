Pankotai Lili azzal került be a hírekbe, hogy egy tavalyi ellenzéki tüntetésen felolvasta az egyik írását, amelyet slam poetry-nek nevezett, és véleménye szerint a tanárok melletti kiállás része volt. A diáklány a mondataiban az iskolájára is utalt, valamint a kormányzati politikával kapcsolatban is kifejtette álláspontját, közben pedig többször trágár szavakat használt

A Nagy Lajos Gimnázium igazgatója röviden elhatárolódott a szavaitól, amire válaszul a helyi balliberálisok egyik hangadója, baloldali ellenzéki tüntetések egyik kulcsszereplője férfi nemi szervet rajzolt a kiskorú diákok által is látogatott, egyházi intézmény kapujára, mondván „a f..odtól határolódj el, ne a diákodtól”.

Pankotai az események után otthagyta a gimnáziumot, és egy alternatív iskolában találta meg a helyét, ennek ellenére most mégis a volt gimnáziuma ellen lép fel, mert szerinte „nem vele foglalkoztak, hanem a presztízsveszteséggel”, és úgy véli, hogy azért kell pert indítania, mert „a többi iskola, vezetőség, tankerület észrevegye, nem mindent engedhetnek meg maguknak, és a tetteiknek következményük van”. A Soros György által finanszírozott TASZ pedig ebben segít is neki.

Az iskola volt diákjai, köztük jeles ügyvéd is, azonban úgy gondolják, hogy a Nagy Lajos Gimnázium mellett kell kiállni. Van, aki az iskola volt diákjaként a jogi segítséget ajánlott fel, mások pedig a per bejelentésének hírére szimpátiatüntetés szervezését kezdeményezték az iskolájuk mellett. Úgy tudjuk, hogy többen is ugyanígy vélekednek a pécsi polgári közösségben, mondván a balliberális szervezet azért karolta fel a dolgot, hogy a konzervatív, nemzeti, keresztény értékeket valló oktatási intézmény ellen hangolhassák a közvéleményt, ráadásul per esetén a diákokat is beidézhetik a tárgyalásra, magával rántva fiatalokat is a részben baloldali politikai célzatú játszmába.