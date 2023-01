Azt követően, hogy a pécsi polgármester egy salátaelőterjesztésben számolt be arról, hogy decemberben meglehetősen különös körülmények között utalta ki a teljes éves szociális tűzifakeret majdnem dupláját a pécsi médiacégnek csupán kiegészítésként, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatalból törvényességi vizsgálatot indított. Ennek tárgya az, hogy Péterffy Attila a döntésével jogszabályt sértett-e, hiszen éppen a polgármester maga hivatkozott még a salátaelőterjesztésében arra, hogy a két közgyűlés között lett volna lehetősége – a képviselőket megkerülve – odaadni a pénzt a kommunikációs központnak. Csakhogy a döntés közben tartottak egy közgyűlést is, amelyre azonban mégsem vitte be a városvezető, hiszen ezzel politikai botrányt okozhatott volna.