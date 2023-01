Helyreállították az eredeti fali díszeket, ezen kívül ahol korábban fa volt, oda fa is került, restaurálták a pinceajtót, régi (az eredetihez nagyon hasonló) nyílászárókat építettek be, a tetőre hódfarkú cserép került, és még a ház eredeti kovácsoltvas kerítést is tervezik visszahelyezni, annak restaurálására azonban már nem volt elég forrása az önkormányzatnak. A felújítást 25 millió forint pályázati támogatásból, és közel ötmillió forint önerőből végezték el.