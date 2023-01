Bár az EU jelenlegi energiastratégiája szerint bő egy évtized múlva már nem alternatívaként, hanem egyedüli lehetőségként vásárolhatunk új villanyautót, az e-mobilitás problémái ma még eléggé megosztják a közlekedőket. Kezdve az elektromos autók lényegesen magasabb árával az ugyanazon kategóriájú, sokszor márkájú benzines vagy dízel társaikéval szemben, az utóbbiakat jócskán alulmúló hatótávolságon át egészen a hosszadalmas töltésig.

Éppen utóbbi terén Magyarországon ráadásul január másodikától egy újabb pofonnal, igaz, nem az idő, hanem az árak terén. Az országosan már 1500-nál is több töltési pontot működtető Mobiliti ugyanis, mondhatjuk, hozzáigazította árait a pár héttel korábban az ársapkából kikerülő benzinéhez; illetve az eddig egységes fix tarifákat egyedi díjszabásúakra cserélte. Így az utóbbi két esztendőben gyorsan bővülő számú, szinte minden szupermarket parkolójába is telepített pécsi töltőknél is. Amelyeket már szinte lehetetlen fejből számbavenni, ám a Mobiliti, illetve a többi szolgáltató telefonos applikációi pontosan megmutatják a legközelebbi, sőt, szabad töltő helyét is.

Ennek alapján a leggyakoribb, 22 kilowattos AC-töltőnél eddig 145 forintos kilowattóra-ár 170 és 375 forint közé emelkedett. A DC-töltők ára a teljesítményüktől függ: a 25 kilowattos oszlopnál 165-ről csaknem duplájára, 305 forintra növelték a kilowattóra-díjat, az 50 kilowattos esetén 120 helyett 140–240 forinttal, a 100 kilowattosnál is nagyobb teljesítmény esetén pedig 150 helyett 415 forinttal számolhatunk.

Ez pedig már lényegesen magasabb az otthoni töltés költségeinél, azzal együtt is, hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetésével az átlagfogyasztás felett 40-ről közel 70 forintra nőtt a háztartási áram kilowattóránkénti díja. Az elektromos autókat továbbra is jobban megéri otthon tölteni, mivel egy 20 kW/h fogyasztású járműnél így is 1400 forintra, vagyis nagyjából 2 liter üzemanyag árára jön ki a száz kilométer megtételére elegendő energia.

Az otthoni töltéssel kapcsolatban viszont nem elhanyagolható a túlmelegedés és tűzveszély lehetősége. Norvégiában pont emiatt tiltották be az e-autók otthoni töltését konnektorból. Az e-kocsi gyakorlatilag nagyfogyasztónak minősül, ezért sem 230, sem 400 voltos hálózatból nem engedélyezik a töltését, külön töltőállomást kell kiépíteni hozzá. Bár nálunk még nem előírás, de a dedikált otthoni töltőállomás kiépítése csökkenti e kockázatokat, ami azért is fontos, mert sokan éjszaka töltik elektromos járműveiket.