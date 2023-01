Nemrégiben számoltunk be róla, hogy Baranyában idén tavaszig egy helyen, Tarróson tartanak időközi önkormányzati választást. A cikkünk megjelenése után kaptuk a hírt, hogy nemrég jelentette be a mecsekpölöskei polgármester, hogy nyugdíjba vonul, így itt is előrehozott választás lesz.

– Köszönöm a mecsekpölöskeiek megtisztelő bizalmát, hogy 1978 óta megszakítás nélkül választottak képviselőnek, majd 2010-től polgármesternek

– írta elköszönő levelében Papp István Mecsekpölöske volt polgármestere, aki hozzátette, hogy elérte a nyugdíjas korhatárt, így január 10-től lemond a polgármesteri tisztségről, és nyugállományba vonul.

A Nemzeti Választási Iroda a napokban tette közzé, hogy a polgármester lemondása miatt időközi polgármester-választás lesz a településen. A kampányidőszak február 25-étől kezdődik, és a mecsekpölöskeiek április 6-án, vasárnap járulhatnak majd az urnák elé, hogy megválasszák az új polgármesterüket.