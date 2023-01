A leendő középiskolások számára meghirdetett központi írásbeli felvételi vizsgára január 21-én kerül sor a baranyai intézményekben is. Pécsen az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskolában , a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban tölthetik ki a felvételi lapot, de a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium is felkészült a tanulók fogadására. Béres Andrásné igazgatónő elmondta, hogy körülbelül 170 gyerek középfokú beiskolázási vizsgáit szervezik és bonyolítják le. De számos más létesítményben is vizsgáznak a diákok. Mindemellett más települések oktatási intézményei is fogadják a tanulókat, mint például a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium.