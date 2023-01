Jelezték például a Klapka György és a Bajcsy-Zsilinszky utca lakói is a víz ihatatlan minőségét, s azt is, hogy műanyag csövek esetében is jelen van a gond több családnál. Lapunk Vass Péter polgármestert is elérte, aki jelezte, hogy a jövő hét elején újabb hivatalos tájékoztatásra számíthat a lakosság. Röviden azt hangsúlyozta, a hosszú távú, folyamatos fertőtlenítés hatására lassú javulást remélnek.