Mint azt Takács Zsolt, Mánfa polgármestere kérdésünkre elmondta, az új, nyolc plusz egy személyes kisbusz a településen élők mindennapjaiban nyújt segítséget. Rendszeresen viszi a környező városokba orvoshoz, gyógyszertárba, vagy bevásárolni azokat, akik erre igényt tartanak. A gyerekek szállításában is elengedhetetlen a jármű a falu számára, és a szociális közétkeztetést is ennek segítségével bonyolítják le. Reggelente pedig többször is fordul a jármű, hogy a településről a külső buszmegállókba szállítsa azokat, akik onnan aztán helyközi járatokkal utaznak tovább iskolába, munkába Mánfáról.