Milyen számon hívható a kátyúvonal?

Szerettük volna megtudni azt is, hogy Péterffy Attila polgármester négy évvel ezelőtti ígéretének megfelelően visszaállították-e a kátyúvonalat, és azt milyen telefonszámon tudjuk tárcsázni, hiszen e-mail-t írni most és korábban is tudtunk.

A polgármesterhez közelálló MSZP-s lapban megjelent az a szerintük újdonság is két éve, hogy amerikai technológiával, infrahővel javítja a kátyúkat a Biokom, így ennek a módszernek a használatáról, tapasztalatairól is vártunk volna visszajelzést. Azonban nem tudhattunk meg most ezekről sem semmit.