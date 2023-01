Több mint 122 millió forint támogatást nyert a berkesdi önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében beadott pályázatával. Az óvoda épületét egy 128 négyzetméteres épületrésszel bővítik, melyben egy új, 8 kisgyermek befogadására és ellátására alkalmas mini bölcsődét alakítanak ki, a csoportszobához tartozó kiszolgáló helyiségekkel: dolgozói öltözővel, nevelői szobával, gyermek mosdóval és öltöztető helyiségekkel. A bölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett a pályázati forrásból új eszközök, felszerelések, játékok beszerzésére is lehetőség nyílik. Az új épületrészben ezen kívül egy – az óvodai ellátást is segítő – fejlesztő-logopédiai szobát is kialakítanak.