A településen a HírTv riportot is készített, amelyben a város polgármestere és a testület Fidesz-KDNP-s képviselője is nyilatkozott. A kapott támogatásból huszonhat milliót a közvilágításra kaptak, ezen felül további húszmillió forintot az egyéb rezsiköltségekre.

A településen egyébként kiemelt takarékossági intézkedéseket vezettek be az elmúlt hónapokban, így huszonöt százalékkal csökkentették energia kiadásaikat. Lapunk felvette a kapcsolatot a településgazdálkodási irodával, s megtudtuk, hogy a spórolást hivatott elősegíteni többek között a pénteki home office munkavégzés is, valamint az irodák és intézmények ideiglenes összevonása is. A csökkentett hőfok mellett a közvilágításban csak minden második lámpát kapcsolják fel. A Kodolányi utca 13. alatti nagy épületet kiürítették, csak egy tankerületi és egy bérelt privát iroda maradt itt, a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat és a városi könyvtár is átmenetileg a helyi művelődési házban kapott helyet.