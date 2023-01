Az idei tízezerből kétezret a tavaszi, nyolcezret az őszi ültetési időszakban szállítanak ki: a klímaváltozást és az eltérő helyi viszonyokat is jól tűrő 13 fafajból 10–30 sorfát választhat mindenki. Ezek konténeresek vagy földlabdások, 2–5 méter magasak, és fajtától függően 10, de akár 40 méter magasra is megnőhetnek, így az igénylő önkormányzatok vagy civil szervezetek változatos helyszínekre ültethetik őket. A szakszerű telepítés érdekében minden fához adnak támasztókarót, takarómulcsot, védőrácsot is, sőt, igény esetén a helyi erdész szakember a telepítésben is közreműködik

Bővebb információ és regisztráció a www.orszagfasitas.hu weboldalon.

Száz éve tart a hazai erdőtelepítés

Hazánk erdőségei az I. világháború előtt 7,3 millió hektárt tettek ki. Trianon után ez a hetedére, az összterület 12%-ára csökkent. Az első fontos telepítési projekt az Alföld fásítása volt, amely legjelesebb erdészünk, Kaán Károly nevéhez fűződik, akárcsak az 1935-ös fontos természetvédelmi törvény.

E lendületet a világválság és a háború megakasztotta, és csak az ’50-es években kezdődött lassan újra a folyamat. A rendszerváltozást követően az újra megjelenő magántulajdonú földeken folytatódtak a fásítási programok. 1990 óta a magángazdálkodók 200 ezer hektár új erdőt telepítettek, így a globális példákkal ellentétben Magyarországon – ahogyan Európában is – az erdők térfoglalása folyamatosan nő.