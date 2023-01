Beköszöntöt az esős idő, a szürkületben ilyenkor még nehezebb a gyalogosokat észrevenni, mint egyébként - hívják fel a figyelmet olvasóink.

- Esős időben, szürkületben, rendkívüli figyelem szükséges ahhoz az autósok részéről, hogy a zebrán átsétáló gyalogosokat észrevegyék, ha azok sötét ruházatban sétálnak át az úton

- hangsúlyozza egy olvasónk. - Aki ismeri jól a terepet, és tudja, hogy hol vannak a gyalogátkelők, könnyebb helyzetben van. Aki azonban ismeretlen a városban, rendkívül óvatosnak kell lennie, nehogy elüssön valakit. Ezekben a napokban is így van ez, sokkal nehezebb a közlekedés, hiszen még napközben is szürkület van. A sötét színű kabátra ezért jó a fényvisszaverő, ha valaki mindenképp ragaszkodik a fekete, szürke, sötétbarna színekhez. A gyerekek esetében is nagyon fontos ugyanez - írta észrevételében.

- Nagyon sok helyen beszerezhetők a fényvisszaverő csíkok, amelyek ruhára, táskára felragaszthatók. Legalább a gyerekeket szereljük fel ilyenekkel! megkezdődött az iskola, az eső naphosszat esik - a reggel útnak induló gyerekek, vagy a délután hazafelé tartók a zebrán is nehezen észrevehetők a korai szürkületben, a csapadéktól fénylő útviszonyok között. Fontos lenne a láthatóságuk! - hangsúlyozza egy másik előfizetőnk.