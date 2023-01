Legyünk elővigyázatosak 1 órája

A Tüke Busz Zrt. arra kéri a tömegközlekedési eszközöket igénybe vevőket, hogy figyeljenek oda magunkra és egymásra is az utazás során. Most, hogy a téli szünetnek végre, újra nagyobb gyalogos és járműforgalommal találkozhatunk a városban. Ebből adódóan több türelemre és óvatosságra van szükség a közlekedésben is. A cég közleményében összeszedett pár fontos szabályt, amelynek betartásával megelőzhetők a balesetveszélyes helyzetek.

Leszállást követően ne haladjunk át az álló autóbusz előtt vagy mögött az úttesten, mert a jármű takarásából az úttesten átmenni rendkívül balesetveszélyes! A téli időszakban a korán sötétedő, szürke napokban a látási viszonyok is korlátozottabbak, így fokozottan figyeljünk arra, hogy amennyiben ez biztosított, a kijelölt gyalogátkelőhelyen menjünk át az úttesten!

Gyalogosként és az autóbuszon utazva is eltereli figyelmünket a telefon és a fejhallgató is. Különösen a téli időszakban fontos, hogy a környezetünkben keletkező zajok közlekedésünk során sok lényeges információt adhatnak számunkra, ezért érdemes figyelnünk ezekre!

Segítsük utastársainkat azzal, hogy a csomagokat, hátizsákokat, iskolatáskákat vagy a poggyászokat ne a mellettünk lévő ülésre tegyük utazásunk ideje alatt, így az üléseken mások is kényelmesebben és biztonságosabban tudnak utazni!

Amennyiben nincs lehetőségünk ülve utazni, törekedjünk arra, hogy stabilan állva utazzunk és minden esetben használjuk a kapaszkodókat! A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi biztonságos rögzítésére!

Utazásunk során segítsük a kismamákat, a mozgásukban korlátozott, akadályoztatott utastársainkat! Kiemelten figyeljünk a kisgyermekkel utazókra, az idősebb utasokra, igyekezzünk segíteni a fel és leszállásukban, ülőhelyünket adjuk át részükre!

A jármű megállása után leszálláshoz a hátsó ajtókat vegyük igénybe! Ha a jármű ajtaja még nyitva van, de a jelzőcsengő már szól, az figyelmeztetés valamennyi utas számára: ekkor már sem felszállni, sem leszállni nem szabad!

