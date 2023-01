Az ételekről a versenyszabályzat szerint még nem beszélhetnek a csapatok. Miseta Zoltán, a Blöff Bisztró étteremvezetője elmondta, most egy nagyon húzós időszak következik az étterem életében, hiszen a versenyre munkaidőn túl, szabadidőben, illetve szabadnapokon kell készülniük, közben pedig az étteremben is helyt kell állniuk.

– Bő egy hónapunk van a döntőig, és az elődöntőben tapasztaltak alapján mindkét csapat úgy látja, hogy nem szabad hátradőlni, nagyon sokat kell gyakorolni, sőt, azt már most tudjuk, hogy másképp fog kinézni az ételünk, mint az elődöntőben. A receptúrán már változtatni nem tudunk, az étel kinézetén, valamint a tálalási módokon viszont van lehetőség némi módosításra – mondta. A zsűri egyébként most először osztotta meg, és tette nyilvánossá a csapatok elődöntőben szerzett pontszámát, és egyeztettek is a versenyzőkkel arról, hogy adott esetben mi a kifogásolt elem, min érdemes változtatni.

Tavaly is sikerrel szerepeltek

Miseta Zoltán (kísérőként vagy versenyzőként) immár negyedszerre vesz részt a Magyarország étele versenyen. Tavalyi csapattársával készített étele aranyérmes minősítést kapott a pontszámok alapján, mellyel a harmadik helyezést érték el. Akkor egy rántott húsos gulyást készítettek: rétegzett szürkemarhát a saját májával, füstölt kápia paprikával, és bébispenóttal töltöttek, majd az egészet rusztikus morzsába panírozták. A kisütött húst pedig lecsós gulyás raguval tálalták. Az idei ételekről csak a döntő után árulhatnak el részleteket. A megmérettetésre március 18-án kerül sor, amelyhez vendégeiktől is várják a pozitív energiát, és mint fogalmazták: „Bár az ételeket mi álmodtuk meg, de sokat köszönhetünk nektek is!”