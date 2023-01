A vakcinák megjelenése óta, kifejezetten covidhoz köthető többlethalálozással kapcsolatban egy példát is felhozott a pécsi virológus, Nagy-Britaniát említette, mivel mint mondta, onnan vannak a legmegbízhatóbb adatok. Nagy-Britaniában 2020-21-ben 70-75 ezer ember halt meg a covid miatt, ez a szám 2022-re 45 ezerre csökkent.

– Ez most már nem arról szól, mint 2020-ban, hogy ülünk és kussolunk otthon, mert fogalmunk nincs mit tud ez a vírus, vagy a frissen elkészült vakcinák mire képesek. Sokkal jobb helyzetben vagyunk, van vakcinánk, ami megvéd a kórházhalálozástól, és nyomon tudjuk követni a vírus változásait – említette a virológus.

Kemenesi Gábor elmondta, korábban sokan keresték meg azzal, hogy félnek, rettegnek a vírustól. A virológus akkor is és most is azt hangsúlyozta: nem félni, hanem érteni, megismerni kell a vírust. Kutatóként kiemelte, hogy ha nem is győztük le teljesen ezt a vírust, de kezdik érteni a hatását, de a teljes megismeréséhez még hosszú évek kellenek.

A többlethalálozással kapcsolatban rákérdeztünk arra is, hogy sokan mondják többen halnak meg influenzában, mint kovidban. A virológus elmondta, hogy az influenzát már ismerjük negyven éve, de ez egy új vírus, ami két-három éve jelent meg.

– Idővel úgy fogunk együtt élni a coviddal, mint az influenzával, de most még nem olyan, ahhoz elégé kiszámíthatatlan, és súlyosabb. Sokan mondják azt, hogy annyi a halálozása mint egy súlyosabb influenzának, ebben igazuk is van, de a covid 10-20 annyi embert fertőz meg, mint az influenza, vagyis nem ugyanannyi a károkozása – említi Kemenesi Gábor.

Mint megtudtuk, most a hosszútávú covid okoz problémát , hogy miért támad meg különböző szerveket. A pécsi virológus azt javasolja, hogy vegyük fel a védőoltásokat, a másodikat, harmadikat, és a terjedési szezonban, vagy különböző hullámoknál, mikor megjelenik valamilyen variáns akkor használjunk szájmaszkot (FFP 1-2-3, amik baktériumok, vírusok, mindenféle mikrorészecskék ellen jobban védenek) olyan helyeken, ahol több ember megfordul.



Állatról kerülhetett emberre

Sok összeesküvés elmélet született, hogy a vírust mesterségesen előállították elő, és egy wuhani laborból szabadulhatott el.



– Nem virológusként könnyebb elképzelni, hogy egy laborban kotyvasztották össze, de tudományosan semmi nem utal rá. Toronymagasan gyűlnek a természetes eredet melletti tények. Szépen látszik egy olyan vírusnak a képe, amely frissen talált rá az emberre, és keresi az emberben a helyét

– magyarázta Kemenesi Gábor virológus.

Mint elmondta, már azt is tudják, hogy a wuhani piac mely adott szegmense lehetett az, ahonnan elindulhatott a vírus. A piacnak egy olyan részéről indult el, ahol egzotikus állatokat árultak. Azt tudják, hogy valamilyen különleges egzotikus állatot árultak ott, ami köztes gazdaként szolgálhatott.