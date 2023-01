Még a legminimálisabb műszaki érzékkel sem túl bonyolult dolog belátni azt, hogy a hétköznapi autókat nem vízi közlekedésre gyártották, így ha több víz éri őket a kelleténél olyan helyeken, ahol erre nincsenek felkészítve, akkor egyszerűen tönkremennek. A tettyeik részben ezzel is érvelnek, amikor amiatt tiltakoznak, hogy a nemrégiben bevezetett forgalmi rend szerint a Vince utcán kell egyirányban haladniuk, s ugyanígy a Tettye utcán is csak lefelé szabad nekik közlekedniük. A másik fontos érvük pedig az, hogy a Vince utca nem ilyen terhelésre készült el az Európa Kulturális Fővárosi programban– s való igaz, az ott lerakott nagyméretű térkövek láthatóan kezdenek kimozdulni a helyükből, és csak idő kérdése, hogy mikorra válik a teljes utca járhatatlanná.

A tiltakozók szerint előzetes hatástanulmány és a környék lakói véleményének az ismerete nélkül hoztak döntést néhány Tettye utcai lakó kérésére, amikor megalkották az új forgalmi rendet. A helyiek már hónapokkal ezelőtt jelezték a problémákat a Péterffy Attila vezette önkormányzatnak, valamint a baloldali koalíciót erősítő helyi képviselőnek, P. Horváth Tamásnak, de semmilyen változás nem történt. A közelmúltban lapunkhoz fordultak, mert a szocialista-DK-s önkormányzat nem vett tudomást róluk, holott már korábban 200 aláírást is összegyűjtöttek. Érveik egyébként meglehetősen világosak: mivel a korlátozott várakozási övezet bevezetése óta a Tettye utcában is megszűnt a tumultus, ezért vissza is lehetne állítani a korábbi forgalmi rendet a környéken, és ismét kétirányú lehetne a közlekedés.