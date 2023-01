Csalódottak a pécsiek

A pécsiek a szilveszteri Széchenyi téri programok kapcsán meglehetősen csalódottan nyilatkoztak, bár volt olyan előadó, akit kiemeltek, de a normál években megtartott bulikhoz képest harmatosnak, gyengének minősítették a 2022-es esztendő búcsúztatását és 2023-as év köszöntését. A többség szerint fele annyian sem voltak a téren, mint amennyien szoktak lenni, inkább csak lézengtek az emberek. Volt, aki az egyik kertvárosi közösségnek köszönte meg, hogy volt legalább magántűzijáték, hiszen ez is hozzátartozik a szilveszterhez.

Többen pedig azt is kifogásolták, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a tűzijátékra szánt 3,5 millió forint a rászorulókhoz kerül, nem pedig „elveszik" a rendszerben, hiszen a baloldali önkormányzat nem számolt be arról, hogy miként és hogyan jut el ez a többlet lakosokhoz, sőt néhány éve még azt is üzleti titoknak nevezték, hogy mennyit költenek tűzijátékra.

Nem kaptunk válaszokat

Lapunk húsz nappal ezelőtt már megkérdezte Péterffy Attila MSZP-DK-s támogatottságú polgármestert, hogy miért nem lehetett olyan tűzijátékot is szervezni, ami kevesebbe kerül és közben a rászorulóknak is jut? Miért nem más, jelenleg egyáltalán nem fontos területekről vesznek el forrást?

Mi az oka annak, hogy ilyen nehéz helyzetben csak a tűzijátékra szánt összeggel emelik meg a keretet? Hány köbméter fát vesznek ebből a pénzből és kitől? Kivel kötnek szerződést a 3,5 millió forintnyi tűzifa leszállításáról? Nyilvánosságra hozzák ezt a szerződést?

A 100 milliós propagandagépezetet működtető Péterffy Attila azonban azóta sem válaszolt.