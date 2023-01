Ősszel vezette be Péterffy Attila pécsi polgármester önkormányzata azt a menetrendet, amit „megerősített nyári menetrendnek" neveztek el, de valójában járatcsökkentéssel járt, azért, hogy legalább ezt tudják majd tartani a fogyatkozó sofőrlétszám mellett. Az önkormányzatnak nyilvánvalóan eltérő a véleménye a hónapok óta tartó „rendszer" tapasztalatairól, de a közösségi oldalakat elárasztották azok a panaszok, amik a Tüke Busz Zrt. tevékenységéről szólnak.

A járatkimaradások rendszeressé váltak olvasóink szerint is, akik nem egyszer számoltak be arról, hogy egy-egy forgalmasabb időben és útszakaszon is egy, vagy két járat kimarad, ezért a következőre már csak heringek módjára férnek fel, ha egyáltalán felférnek. Ám, még ekkor is elkésnek a munkahelyről, az iskolából, vagy éppen az orvostól. A késések szinte mindennapossá váltak. Egy, a cégnél dolgozó szerint ennek az az oka, hogyha kevés a sofőr, akkor egy-egy vonalon az eltervezett 10-12 perces követési időt széthúzzák 16-18 percre, aminek végül az a következménye, hogy a menetrend valójában teljesen tarthatatlanná válik.