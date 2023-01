A pécsi áruházakban az Érezd Jól magad Alapítvány, a „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület, valamint a Mosolymanó Közhasznú Egyesület programjait támogathatjuk. Utóbbi szervezet az 50 év felettiek részére rendszeres találkozási lehetőséget szeretne biztosítani, melynek célja a közösség megerősítése, az elmagányosodás megelőzése. A „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület 2023-as nyári tábort szeretne szervezni az autizmusban érintett gyermekeknek, az Érezd Jól magad Alapítvány pedig a Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda kisgyermekei számára mozgásfejlesztő eszközöket – rollereket, futó bicikliket, oktató játékokat – szeretne vásárolni.

A mohácsi és a siklósi üzletekben szintén három projekt versenyzik a zsetonokért. A támogatásból a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola területén magaságyásokat szeretnének kialakítani, a „Siklósi Dózsa György Úti Óvoda Gyerekeiért” Alapítvány Szemfüles érzékszervek címmel szeretne projektet szeretne megvalósítani, az Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány változatos programokkal szeretné színesíteni a kisgyermekek mindennapjait.

A komlói és a szigetvári áruházakban a Felsőszilvás a Gyermekekért Alapítvány, illetve a Csillagvirág Egyesület tevékenységét, vagy a nagydobszai általános iskola kompetenciafejlesztő foglalkozásait támogathatjuk.

Baranyából most nem volt különdíjas

Ez alkalommal 60-nal több pályaművet nyújtottak be a szervezetek, mint legutóbb, így az előző fordulóhoz hasonlóan, most is négy különdíjat osztott ki a Tesco a kiemelkedő kezdeményezésekért. A Heves vármegyei Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének érzékszervek használatára épülő, szemléletformáló szabadulószoba kialakítását célzó pályázata, a Pest megyei Seizan Karate-Do Sportegyesület ép és sérült versenyzők részvételével zajló parakarate-verseny és -bemutató szervezéséről szóló programja, a Somogy megyei Verebély László Vasúttörténeti Egyesület iskolás és óvodás csoportoknak szóló, ingyenes vasúttörténeti kiállításhoz kapcsolódó tevékenysége, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszasas Közösségért Egyesület közösségi tér felújítására irányuló projektje egyenként 275 ezer forintos különdíjban részesült.