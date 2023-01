Tavaly november elején nagy volt a riadalom a pécsi Hársfa úton. Egy háromlakásos sorház egyik lakásából sűrű füst áramlott ki az utcára. A helyszínre három tűzoltókocsi érkezett. A tűzoltók, amint kiértek a helyszínre, rögtön nekiálltak a lángok oltásának. Mint akkor közölték lapunkkal, a lakás egyik szobájában felhalmozott szemét és bútorok kaptak lángra. A tűzoltók oltás közben egy holttestet találtak, a szomszédos lakásból pedig két embert és egy kutyát mentettek ki.

Egy másik halálos lakástűz is történt a megyében.

– Tavasszal Nyugotszenterzsébetről kaptunk egy bejelentést, hogy egy lakóházzal egybeépített 15 négyzetméteres melléképület ég teljes terjedelmében, illetve a bejelentő azt is jelezte, hogy valaki az épületben tartózkodik, és nem tud kimenekülni – közölte lapunkkal 2022 márciusában a katasztrófavédelem.

A szigetvári lánglovagok két járművel érkeztek az esethez. Beszámolójuk szerint, az egyik szobában szekrény és ruhák égtek. A tűzoltók rövid idő alatt eloltották a lángokat, oltás közben egy holttestet találtak. Nem kizárt, hogy a tüzet a kályhából kipattanó szikra okozta.

A katasztrófavédelem közlése szerint, a lakástüzek legfőbb kiváltó okai között javarészt a nyílt láng, illetve a tüzelőberendezések helytelen használata áll, de több esetben elektromos meghibásodás és a dohányzás is okozhat lakástüzet.

Nagyon fontos a pontos információ

Mit tegyünk ha tüzet látunk? – erről adott ki egy rövid tájékoztatót a katasztrófavédelem. Mint közölték, tűzesetnél fontos a pontos cím megadása, vagyis hol van a tűz. A tűzeset kapcsán fontos, hogy mondjuk el, hogy mi ég, például kuka, vagy egy épület. Ha lakás vagy ház ég, fontos információ lehet, hogy van-e bent valaki, megsérült-e valaki? Az épület nagyságát is próbáljuk leírni: mekkora, milyen magas, milyen a tetőszerkezet. A mobilról indított hívásoknál a rendszer kezeli a cellainformációkat is, így nagy esély van arra, hogy megtalálnak bennünket akkor is, ha nem adunk meg konkrét, pontos helyszínt.