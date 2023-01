A Makár-hegy ideális az állatoknak, hiszen az északi és nyugati felén, meredek domboldal egybefüggő erdőség, amely zöld foltként ékelődik be a házak, kiskertek közé. A vadászok már korábban is jelezték, hogy a Mecsekről a különböző elhagyatott telkeken keresztül tudnak beljebb szivárogni a városba, ahol pedig nagyobb egybefüggő területet találnak, ott menedékre is lelnek hosszabb ideig. Sőt, a lapunknak úgy nyilatkoztak, hogy már a belvárosi területektől sem járnak messze. A Széchenyi tértől alig 2,5 kilométerre lévő Makár-hegyen évekkel ezelőtt már hatalmas vaddisznókat lőttek ki, két esztendeje pedig arról is írtunk, hogy a mostanihoz hasonló deindoli vadászatok során a Makárra tévedő vadak is célkeresztbe kerülnek.

A vaddisznók gyérítésére egyébként azért van szükség, mert ezeknek az állatoknak nincsen a természetes ellenségük, és nagyon gyorsan túlszaporodnának.