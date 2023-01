Több tízmillióba, egyesek szerint százmilliókba kerültek eddig Pécsnek azok a különböző tanácsadói, biztosi, tanácsnoki, „szakértői” és ügyvédi megbízások, amiket az elmúlt három és fél év alatt kötött meg Péterffy Attila, az MSZP-DK-s támogatottságú városvezető. Az egyik legnagyobb falatot Bodnár Imre ügyvéd és köre kapta meg átvilágítások címén, amiket ma, három és fél év után is „gyorsnak és hatékonynak” nevez a polgármester az ezzel kapcsolatos honlapon. Péterffy ugyanott megemlíti még a tisztességes eljárást és az átláthatóságot is. Ez utóbbi kapcsán érdekesség, hogy egyébként pontosan nem tudható, hogy a 17 fősként emlegetett gárda mennyibe került eddig a pécsieknek, hol és mely városi cégeknél dolgoztak, vagy dolgoznak most.

A „tisztességes eljárás” kifejezés pedig azt feltételezi, hogy az átvilágításokat nem politikai bosszú eszközeként, hanem objektíven, távolságtartóan végzik el a munkájukat, hiszen máskülönben hitelességük relativizálhatóvá, megkérdőjelezhetővé válik annak eredménye, illetve maguk a feljelentések és különböző gyanúsítgatások is.