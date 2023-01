Péterffy szerint az előző városvezetés idején készült tervekről van szó, de a helyiek lapunknak azt mondták már korábban, hogy ezeket a terveket nem is látták. Ráadásul Péterffyéket senki nem kényszerítette arra, hogy 2020 márciusában kiírják az ezzel kapcsolatos közbeszerzést és 2020 nyarán le is zárták a pályázatot.

A polgármester aztán a teremben ülő , a Polgármesteri Hivatal szakembereit is ekézte, mondván "látom itt van egy rakat jogász, de egyik se képes a saját jogi álláspontját elmondani". Majd azt is javasolta, hogy az ellenzék is menjen el tárgyalni a vállalkozóval való tárgyalásra, hogy megegyezzenek.